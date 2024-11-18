В Азербайджане поднимется минимальная зарплата

В следующем году минимальная заработная плата в Азербайджане составит 400 манатов.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в заключении Счетной Палаты по законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".

Отмечается, что это на 55 манатов, или на 15,9 процента больше, чем в 2024 году. В 2024 году минимальная заработная плата составила 345 манатов.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане увеличивается минимальная пенсия.