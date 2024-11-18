https://news.day.az/society/1708415.html В Азербайджане выросли доходы населения За период с января по октябрь 2024 года номинальные доходы населения Азербайджана увеличились на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 68 млрд 97,2 млн манатов или в среднем 6 676,1 маната на человека. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Госкомстат.
В Азербайджане выросли доходы населения
За период с января по октябрь 2024 года номинальные доходы населения Азербайджана увеличились на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 68 млрд 97,2 млн манатов или в среднем 6 676,1 маната на человека.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Госкомстат.
Располагаемые доходы населения составили 59 млрд 979,6 млн манатов.
Недавно сообщалось, что в Азербайджане увеличится среднемесячная зарплата.
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