Свежие данные по численности населения Азербайджана

Обнародована численность населения в Азербайджане.

Информацию об этом распространил Государственнный комитет по статистике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, по состоянию на 1 октября 2024 года, с января по сентябрь 2024 года численность населения увеличилась на 33 671 человек, или на 0,3 процента, до 10 214 441 человека.

54,5 процента от общей численности населения составляют городские жители, 45,5 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины и 50,2 процента - женщины. На начало октября текущего года 4,6 процента населения проживает в Нахчыванской Автономной Республике, 23,0 процента - в городе Баку, 9,2 процента - в Ленкоран-Астаринском, 8,6 процента - в Абшерон-Хызинском, 7,3 процента - в Карабахском, 7,1 процента - в Центрально-Аранском, 6,7 процента - в Газах-Товузском, 6,1 процента - в Шеки-Загатальском, 5,9 процента - в Гянджа-Дашкесанском, 5,4 процента - в Губа-Хачмазском, 5,2 процента - Муганьском, 4,9 процента - Ширван-Сальянском, 3,1 процента - Горно-Ширванском и 2,9 процента - Восточно-Зангезурском экономическом районах.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане выросли доходы населения.