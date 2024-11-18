Бакинцы начали чаще использовать метро

За январь-октябрь 2024 года в Азербайджане услугами метрополитена воспользовались 188 937,3 тыс. пассажиров, что на 6,2% больше в годовом сравнении.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, за соответствующий период прошлого года услугами метро воспользовались 177 975,2 тыс. пассажиров.

Отметим, что протяженность линий бакинского метрополитена составляет 40,7 км, а количество - 3, количество станций - 27. В настоящее время в соответствии с концептуальной программой развития в бакинском метрополитене продолжаются строительные работы. В соответствии с Госпрограммой, в 2030 году общая протяженность линий столичного метро будет увеличена до 119,1 км, а количество станций до 76.

Недавно сообщалось, что бакинское метро получит 28 млн. манатов.