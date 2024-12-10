В Азербайджане вводят штраф за продажу алкоголя ниже минимальной цены

В Азербайджане вводится новый штраф за продажу алкоголя по цене ниже минимально установленной.

Как сообщает Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Уголовному кодексу Азербайджана, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно проекту, за продажу алкогольных напитков ниже установленной минимальной розничной цены физические лица будут оштрафованы на 100 манатов, должностные лица - на 800 манатов, а юридические лица - на 2 тысячи манатов.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане ужесточается наказание за продажу опасных пищевых продуктов.