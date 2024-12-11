Азербайджан станет свидетелем метеорного потока

Пик повторяющегося метеорного потока - "Геминид" с 4 по 20 декабря каждого года ожидается в ночь с 13 на 14 декабря.

Об этом Day.Az сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.

Сообщается, что Геминиды являются одним из самых интенсивных периодических метеорных потоков.

Радиант метеорного потока "Геминиды" находится в созвездии Близнецы, рядом с яркой звездой Кастор. Все метеоры этого потока как бы вылетают из этой точки. Зенитное метеорное число может доходить до 150 метеоров в час. Характерной особенностью потока является то, что он образован пылевыми частицами выбитыми с поверхности астероида 3200 Фаэтон. Пылевые частицы астероида более плотные, чем частицы комет, которые чаще всего сгорают в атмосфере Земли, и потому мы можем наблюдать яркие и продолжительные метеоры. Скорость столкновения этих частиц составляет около 35 километров в секунду, что меньше большинства метеоров. Луна зайдет в 06:56 14 декабря, что даст 30-минутную возможность наблюдать за метеорами в темном небе. Но в 07:25 уже наступят утренние сумерки, и наблюдать явление будет сложно.

Отметим, что недавно на солнце произошли две мощные вспышки, классифицированные как X2.3 и M3.2.