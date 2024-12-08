На Солнце произошли мощные вспышки

На Солнце произошли две мощные вспышки, классифицированные как X2.3 и M3.2.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на центр мониторинга солнечной активности, первая вспышка с мощностью X2.3 была зафиксирована 8 декабря в 12:06 по московскому времени (13:06 по Баку).

Ранее, в тот же день, в 01:15 (02:15 по Баку), в группе солнечных пятен 3917 (S07E27) произошла вспышка M3.2 продолжительностью 13 минут.

Также, по данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в период с 7 по 8 декабря на Солнце было зафиксировано почти 30 вспышек среднего класса C.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения в пять классов: A, B, C, M и X, где A - это наименьшая мощность, а X - самая сильная. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, при достижении Земли, могут вызывать магнитные бури.