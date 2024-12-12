Автомобиль врезался в ограждение

В селе Хеледж Сальянского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, соответствующая информация поступила на горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В связи с этим спасатели Муганского регионального центра МЧС выехали на место происшествия.

При оценке ситуации было установлено, что автомобиль марки Renault врезался в ограждение, в результате чего один из пассажиров оказался зажат в салоне машины.

Во время проведенных спасательных работ тело погибшего было извлечено из поврежденного автомобиля.

Недавно в Баку под пешеходным переходом был насмерть сбит мужчина.