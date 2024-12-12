https://news.day.az/society/1714674.html Автомобиль врезался в ограждение - есть погибший В селе Хеледж Сальянского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az, соответствующая информация поступила на горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В связи с этим спасатели Муганского регионального центра МЧС выехали на место происшествия.
Автомобиль врезался в ограждение - есть погибший
В селе Хеледж Сальянского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, соответствующая информация поступила на горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В связи с этим спасатели Муганского регионального центра МЧС выехали на место происшествия.
При оценке ситуации было установлено, что автомобиль марки Renault врезался в ограждение, в результате чего один из пассажиров оказался зажат в салоне машины.
Во время проведенных спасательных работ тело погибшего было извлечено из поврежденного автомобиля.
Недавно в Баку под пешеходным переходом был насмерть сбит мужчина.
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