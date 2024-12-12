Смертельное ДТП в Баку

В Баку под пешеходным переходом насмерть сбит мужчина.

Как передает Day.Az, кадры с места происшествия опубликованы в социальных сетях.

Ночью в Сабунчинском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился на территории, известной как "Комсомольский круг", прямо под пешеходным переходом.

Автомобиль наехал на мужчину, который переходил дорогу. Пешеход, 1985 года рождения, скончался на месте от полученных травм.

Недавно в Нефтчале погиб упавший в водоканал мотоциклист.