https://news.day.az/society/1714343.html В Нефтчале погиб упавший в водоканал мотоциклист В Нефтчале падение в водоканал стало смертельным для мотоциклиста. Как передает Day.Az, пострадавший Рашад Хадыев был доставлен в больницу с серьезными травмами. Несмотря на все усилия медиков, спасти его жизнь не удалось - мужчина скончался в медицинском учреждении. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, начато расследование.
В Нефтчале погиб упавший в водоканал мотоциклист
В Нефтчале падение в водоканал стало смертельным для мотоциклиста.
Как передает Day.Az, пострадавший Рашад Хадыев был доставлен в больницу с серьезными травмами.
Несмотря на все усилия медиков, спасти его жизнь не удалось - мужчина скончался в медицинском учреждении.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, начато расследование.
Напомним, что недавно на участке дороги Агсу - Кюрдамир, проходящем через село Гаджисамедли в Агсуинском районе, произошло ДТП со смертельным исходом.
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