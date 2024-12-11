В Нефтчале погиб упавший в водоканал мотоциклист

В Нефтчале падение в водоканал стало смертельным для мотоциклиста.

Как передает Day.Az, пострадавший Рашад Хадыев был доставлен в больницу с серьезными травмами.

Несмотря на все усилия медиков, спасти его жизнь не удалось - мужчина скончался в медицинском учреждении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, начато расследование.

Напомним, что недавно на участке дороги Агсу - Кюрдамир, проходящем через село Гаджисамедли в Агсуинском районе, произошло ДТП со смертельным исходом.