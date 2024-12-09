Смертельное авария в Агсуинском районе

На участке дороги Агсу - Кюрдамир, проходящем через село Гаджисамедли в Агсуинском районе, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб водитель Бабир Мехдиев.

Пострадавшие - Джейхун Гасанли (2014 г.р.), Эльмин Нагиев (1987 г.р.) и Мирза Кямилов (1997 г.р.) - с различными травмами были доставлены в Агсуинскую центральную районную больницу.

По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.