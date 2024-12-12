https://news.day.az/society/1714738.html

Опасная находка в Сумгайыте

В Сумгайыте найдена ручная граната. Как передает Day.Az, боеприпас обнаружили в 2-м микрорайоне города. Ручная граната РГД-5 была передана сотрудникам полиции. В настоящее время по этому факту проводится расследование. Недавно сообщалось, что в Шахбузе найдены боеприпасы.