https://news.day.az/society/1714738.html Опасная находка в Сумгайыте В Сумгайыте найдена ручная граната. Как передает Day.Az, боеприпас обнаружили в 2-м микрорайоне города. Ручная граната РГД-5 была передана сотрудникам полиции. В настоящее время по этому факту проводится расследование. Недавно сообщалось, что в Шахбузе найдены боеприпасы.
Опасная находка в Сумгайыте
В Сумгайыте найдена ручная граната.
Как передает Day.Az, боеприпас обнаружили в 2-м микрорайоне города.
Ручная граната РГД-5 была передана сотрудникам полиции.
В настоящее время по этому факту проводится расследование.
Недавно сообщалось, что в Шахбузе найдены боеприпасы.
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