Опасная находка в Сумгайыте

В Сумгайыте найдена ручная граната.

Как передает Day.Az, боеприпас обнаружили в 2-м микрорайоне города.

Ручная граната РГД-5 была передана сотрудникам полиции.

В настоящее время по этому факту проводится расследование.

Недавно сообщалось, что в Шахбузе найдены боеприпасы.