В Шахбузе найдены боеприпасы

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что сотрудники Шахбузского райотдела полиции в поселке Бадамлы Шахбузского района обнаружили боевые боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел и коммуникаций, на место происшествия были немедленно вызваны пиротехники МЧС Нахчыванской Автономной Республики.

В ходе осмотра территории и после принятия совместных мер безопасности с сотрудниками полиции, были найдены следующие боеприпасы: 1 ручная граната Ф1 с взрывчатой частью, 11 патронов к винтовке ТОЗ-8, 10 гребенок для автомата АК-74, 2 трассирующих патрона, 1 электродетонатор, 1 оптический прицел от боевой бронированной машины ДПМ, а также 744 пулеметных патрона калибра 7,62 мм и 313 патронов калибра 5,45 мм.

Все обнаруженные боеприпасы были вывезены с места происшествия и утилизированы пиротехниками.

Дополнительные обыски на месте происшествия и в прилегающей территории не выявили других опасных или подозрительных предметов.