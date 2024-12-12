https://news.day.az/society/1714767.html Как продвигается строительство ж/д линии Горадиз-Агбенд? Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд достигло 60 процентной готовности. Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов. "Работы в одном из тоннелей завершены полностью. В настоящее время ведутся буровые работы для строительства второго тоннеля.
Как продвигается строительство ж/д линии Горадиз-Агбенд?
Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд достигло 60 процентной готовности.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.
"Работы в одном из тоннелей завершены полностью. В настоящее время ведутся буровые работы для строительства второго тоннеля. Проектные работы завершены, и сейчас продолжается строительство", - сказал председатель АЖД.
Недавно сообщалось, что в Азербайджане откроется новое направление для пассажирских поездов.
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