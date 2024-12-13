В Азербайджане меняется порядок определения зарплаты некоторых лиц

Зарплата сотрудников торговых представительств Азербайджана в зарубежных странах теперь будет определяться в соответствии с законом "О дипломатической службе".

Как сообщает Day.Az, это отражено в предложенной поправке в закон "О государственной службе", которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно законопроекту, порядок определения зарплаты, обеспечения и компенсаций торговым представителям Азербайджанской Республики за рубежом и работникам их аппаратов устанавливается в соответствии со статьями 12.5 и 13.15 закона Азербайджанской Республики "О дипломатической службе".

Отметим, что в настоящее время порядок предоставления обеспечения, не предусмотренного законом "О государственной службе", торговым представителям Азербайджанской Республики и работникам их аппаратов в зарубежных странах, включая государственную зарплату (оклад), медицинское страхование, транспортные расходы, расходы на аренду жилого помещения, оплату обучения членов их семей школьного возраста, устанавливается соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане выросла среднемесячная зарплата.