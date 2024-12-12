В Азербайджане выросла среднемесячная зарплата.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана, средняя номинальная заработная плата работников, занятых в экономике страны, за январь-октябрь составила 993,2 маната. Этот показатель на 7,8% превышает аналогичный результат прошлого года.

Наибольшие зарплаты наблюдаются в таких сферах, как добывающая промышленность, финансы и страхование, профессиональная, научная и техническая деятельность, а также в областях информационных технологий, связи и транспорта.

По состоянию на 1 ноября, в экономике Азербайджана работают 1 773 300 человек, из которых 881 700 трудятся в государственном секторе, а 891 600 - в частном.

Недавно стало известно кто получает самую высокую зарплату в Азербайджане.