Иностранцы массово подают заявки на проживание в Азербайджане

Иностранцы массово подают заявки на вид на жительство в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную миграционную службу (ГМС) Азербайджана.

В ноябре в службу поступило 6 748 обращений от иностранных граждан и лиц без гражданства с целью получения или продления временного либо постоянного вида на жительство.

Как сообщили в ведомстве, иностранцами и лицами без гражданства в учреждение подано 27 328 заявлений для регистрации по месту их нахождения в Азербайджане.

Кроме того, в ГМС поступило 775 запросов на определение гражданской принадлежности.

Недавно сообщалось, что в Азербайджан прибывает больше туристов.