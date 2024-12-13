https://news.day.az/society/1715038.html Иностранцы массово подают заявки на проживание в Азербайджане Иностранцы массово подают заявки на вид на жительство в Азербайджане. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную миграционную службу (ГМС) Азербайджана. В ноябре в службу поступило 6 748 обращений от иностранных граждан и лиц без гражданства с целью получения или продления временного либо постоянного вида на жительство.
Иностранцы массово подают заявки на проживание в Азербайджане
Иностранцы массово подают заявки на вид на жительство в Азербайджане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную миграционную службу (ГМС) Азербайджана.
В ноябре в службу поступило 6 748 обращений от иностранных граждан и лиц без гражданства с целью получения или продления временного либо постоянного вида на жительство.
Как сообщили в ведомстве, иностранцами и лицами без гражданства в учреждение подано 27 328 заявлений для регистрации по месту их нахождения в Азербайджане.
Кроме того, в ГМС поступило 775 запросов на определение гражданской принадлежности.
Недавно сообщалось, что в Азербайджан прибывает больше туристов.
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