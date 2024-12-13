https://news.day.az/tourism/1714985.html В Азербайджан прилетело больше туристов В январе-ноябре этого года в Азербайджан прибыло 2 412,0 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 195 стран мира, это на 27,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.
В Азербайджан прилетело больше туристов
В январе-ноябре этого года в Азербайджан прибыло 2 412,0 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 195 стран мира, это на 27,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.
75,9% прибывших в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства пользовались воздушным транспортом, 22,9% - железнодорожным и автомобильным, 1,2% - морским.
Недавно сообщалось, что туристы из Центральной Азии стали чаще посещать Азербайджан.
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