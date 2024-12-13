В Азербайджан прилетело больше туристов

В январе-ноябре этого года в Азербайджан прибыло 2 412,0 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 195 стран мира, это на 27,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.

75,9% прибывших в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства пользовались воздушным транспортом, 22,9% - железнодорожным и автомобильным, 1,2% - морским.

Недавно сообщалось, что туристы из Центральной Азии стали чаще посещать Азербайджан.