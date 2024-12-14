В бакинском метро умер помощник мастера.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", помощник мастера по тоннельным сооружениям бакинского метрополитена Салех Мамедов скончался в возрасте 53 лет.

"Помощник мастера по тоннельным сооружениям Салех Мамедов завершил свою смену в 5:30 утра на станции "Иншаатчылар", после чего покинул рабочее место. В 8:50 он обратился к дежурному на станции "Кёроглу" с просьбой о медицинской помощи. Ему немедленно была оказана первая помощь, вызвана скорая. Однако, несмотря на все усилия, Салех Мамедов скончался", - говорится в информации.

Напомним, что недавно в Шамкирском районе мужчина скончался от отравления.