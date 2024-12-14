https://news.day.az/society/1715182.html Смерть от отравления в Шамкире В Шамкирском районе мужчина стал жертвой отравления. Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, трагедия произошла 4 декабря. Местный житель Боюккиши Боюккишиев отравился маринованными огурцами. После отравления он был срочно доставлен в больницу, но несмотря на все усилия врачей, ему не удалось выжить.
Смерть от отравления в Шамкире
В Шамкирском районе мужчина стал жертвой отравления.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на lent.az, трагедия произошла 4 декабря. Местный житель Боюккиши Боюккишиев отравился маринованными огурцами.
После отравления он был срочно доставлен в больницу, но несмотря на все усилия врачей, ему не удалось выжить.
12 декабря мужчина скончался в медицинском учреждении.
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