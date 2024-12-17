В Азербайджане выросла численность населения

С начала 2024 года численность населения Азербайджана возросла на 37 766 человек, или на 0,4 процента, что на 1 ноября 2024 года достигает 10 218 536 человек.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.

Из общего числа населения 54,5 процента составляют городские жители, а 45,5 процента - сельские. По гендерному распределению 49,8 процента составляют мужчины, а 50,2 процента - женщины.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане выросла среднемесячная зарплата.