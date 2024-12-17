https://news.day.az/society/1716068.html В Азербайджане выросла численность населения С начала 2024 года численность населения Азербайджана возросла на 37 766 человек, или на 0,4 процента, что на 1 ноября 2024 года достигает 10 218 536 человек. Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате. Из общего числа населения 54,5 процента составляют городские жители, а 45,5 процента - сельские.
В Азербайджане выросла численность населения
С начала 2024 года численность населения Азербайджана возросла на 37 766 человек, или на 0,4 процента, что на 1 ноября 2024 года достигает 10 218 536 человек.
Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.
Из общего числа населения 54,5 процента составляют городские жители, а 45,5 процента - сельские. По гендерному распределению 49,8 процента составляют мужчины, а 50,2 процента - женщины.
Недавно сообщалось, что в Азербайджане выросла среднемесячная зарплата.
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