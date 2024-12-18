В Абшеронском районе построят новый мост

В Абшеронском районе Азербайджана начнется строительство нового моста.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта.

Мост, соединяющий Сумгайыт и поселок Сарай, построенный в 1970-х годах, был проверен специалистами профильных учреждений. После обследования его состояние было обсуждено на заседании Координационного транспортного совета. Результаты испытаний показали, что в конструкции моста имеются дефекты, которые снижают его несущую способность, что подтверждает его аварийное состояние.

Исходя из выводов экспертов и обсуждений в Совете по координации транспорта, принято решение о сносе старого моста и строительстве нового на его месте.

В период сноса моста движение по автомобильной дороге будет временно закрыто. Агентство наземного транспорта (AYNA) внесет изменения в маршруты нескольких автобусных линий. Автобусы по маршрутам № 16/19, 17, 18 и 27 будут курсировать по ул. Алы Мустафаева (Сумгайыт. Тоннель) - ул. Айны Султановой - ул. Гаджибабы Самедова. Также изменятся начальные остановки для маршрутов № 503, 505, 521, 522 и 523.

Недавно сообщалось, что в одном из азербайджанских районов завершен капитальный ремонт дороги.