Смертельное ДТП в Баку

В Баку произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 11 летний ребенок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, авария случилась на автодороге Говсан-Тюркан в Сураханском районе.

Машина под управлением 35-летнего Давуда Ахмедова столкнулась с автомобилем марки Hyundai Avante, за рулем которого находился 34-летний Эльвин Аллахвердиев.

В результате столкновения оба водителя получили травмы.

Одна из пассажирок, 11-летняя Ахмедзаде Захра Давуд гызы, скончалась от полученных травм в Республиканской нейрохирургической больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Недавно сообщалось, что в Баку авария вызвала пробку на дороге.