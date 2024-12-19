Смертельное ДТП в Баку - погиб ребенок
В Баку произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 11 летний ребенок.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, авария случилась на автодороге Говсан-Тюркан в Сураханском районе.
Машина под управлением 35-летнего Давуда Ахмедова столкнулась с автомобилем марки Hyundai Avante, за рулем которого находился 34-летний Эльвин Аллахвердиев.
В результате столкновения оба водителя получили травмы.
Одна из пассажирок, 11-летняя Ахмедзаде Захра Давуд гызы, скончалась от полученных травм в Республиканской нейрохирургической больнице.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Недавно сообщалось, что в Баку авария вызвала пробку на дороге.
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