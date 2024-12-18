В Баку авария вызвала пробку на дороге

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - это не только финансовые потери, но и значительный моральный урон для всех участников дорожного движения. Недавняя авария в Наримановском районе Баку наглядно показала, как безответственность двух водителей может привести к серьезным последствиям для всего района города.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, инцидент произошел в непиковое время, и, казалось бы, вызвал лишь материальный ущерб.

Тем не менее, последствия оказались куда более значительными. Нарушение правил дорожного движения стало причиной массового затора, который полностью блокировал движение на одной из важнейших транспортных магистралей Баку.