В Джалилабаде загорелось здание отеля
В Джалилабаде вспыхнул пожар в отеле.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Сообщается, что пожар произошел в отеле "Гёль":
Пламя, начавшееся неожиданно на втором этаже трехэтажного здания, быстро охватило несколько соседних комнат. Для ликвидации пожара на место прибыли 2 единицы техники и личный состав Джалилабадской части пожарной охраны. Благодаря оперативным действиям возгорание удалось локализовать.
В результате пожара повреждено 30 квадратных метров площади здания, которые полностью пришли в негодность.
Сообщается, что здание гостиницы длительное время не функционировало. Причины возгорания на данный момент выясняются.
Недавно в поселке Забрат-2 Сабунчинского района Баку на территории автозаправочной станции произошел пожар в автомастерской.
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