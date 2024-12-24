В Джалилабаде загорелось здание отеля

В Джалилабаде вспыхнул пожар в отеле.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что пожар произошел в отеле "Гёль":

Пламя, начавшееся неожиданно на втором этаже трехэтажного здания, быстро охватило несколько соседних комнат. Для ликвидации пожара на место прибыли 2 единицы техники и личный состав Джалилабадской части пожарной охраны. Благодаря оперативным действиям возгорание удалось локализовать.

В результате пожара повреждено 30 квадратных метров площади здания, которые полностью пришли в негодность.

Сообщается, что здание гостиницы длительное время не функционировало. Причины возгорания на данный момент выясняются.

Недавно в поселке Забрат-2 Сабунчинского района Баку на территории автозаправочной станции произошел пожар в автомастерской.