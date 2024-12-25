Будьте осторожны в соцсетях

Министерство внутренних дел (МВД) призывает граждан быть внимательными к рекламным материалам, размещаемым на цифровых платформах.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице МВД в социальной сети.

В сообщении говорится:

"Будьте внимательны к контенту, размещаемому на страницах в социальных сетях, созданных под видом известных личностей или популярных аккаунтов! Проверяйте адреса сайтов, на которые вас перенаправляют, и убеждайтесь в их достоверности! Проявляйте осторожность при загрузке файлов и программ с предоставленных ссылок!".

Недавно МВД Азербайджана предупредило о волне кибермошенничества.