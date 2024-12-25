https://news.day.az/society/1718019.html Будьте осторожны в соцсетях - МВД Азербайджана предупреждает - ФОТО Министерство внутренних дел (МВД) призывает граждан быть внимательными к рекламным материалам, размещаемым на цифровых платформах. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице МВД в социальной сети. В сообщении говорится:
Будьте осторожны в соцсетях - МВД Азербайджана предупреждает - ФОТО
Министерство внутренних дел (МВД) призывает граждан быть внимательными к рекламным материалам, размещаемым на цифровых платформах.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной на официальной странице МВД в социальной сети.
В сообщении говорится:
"Будьте внимательны к контенту, размещаемому на страницах в социальных сетях, созданных под видом известных личностей или популярных аккаунтов! Проверяйте адреса сайтов, на которые вас перенаправляют, и убеждайтесь в их достоверности! Проявляйте осторожность при загрузке файлов и программ с предоставленных ссылок!".
Недавно МВД Азербайджана предупредило о волне кибермошенничества.
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