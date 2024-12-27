Как будет проходить расследование авиакатастрофы в Актау?

Самая известная казахстанская женщина-пилот, экс-руководитель управления летной эксплуатации Комитета гражданской авиации Тоты Амирова прокомментировала авиакатастрофу близ Актау,

Как передает Day.Az, об этом сообщает tengrinews.kz.

По ее словам, в комиссию по расследованию могут входить не только производитель самолета - Бразилия, но и вполне официально могут войти представители страны - производителя двигателей GE (США).

"Кроме того, многие граждане переживают, что комиссия может скрыть реальную причину авиапроисшествия, но я уверена, что в наших реалиях скрыть уже ничего невозможно. В эти несколько лет технологии шагнули достаточно далеко, и в современных самолетах информация из "черного ящика" дублируется на серверах, а в некоторых авиакомпаниях сразу ведется онлайн-запись из "черных ящиков", так что уничтожить их вряд ли получится. Записи переговоров между диспетчером и пилотами даже можно послушать в реальном времени, и они записываются на электронных носителях. Волокитить тоже нет резона, так как есть законные сроки, которые надо соблюдать, чтобы ИКАО не прислало замечание и чтобы опять не попасть в "черный список", - отметила Тоты Амирова.

Она также поделилась предположением, за что могли задержать блогера, который снимал на дрон.

"По поводу задержания парня, снимавшего видео с места авиапроисшествия с дрона: предполагаю, что дело не в видеосъемке, а в использовании дрона в зоне аэропорта. Там многие снимали видео, и вроде никому не запрещали. В казахстанском законе ясно определены места, где нельзя использовать дроны и беспилотники без разрешения аэронавигации. Но, когда рядом летают вертолеты-спасатели, не уверена, что дадут такое разрешение", - написала она.

Недавно были распространены новые кадры с места крушения самолета AZAL от МЧС Казахстана.