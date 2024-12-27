https://news.day.az/society/1718851.html Новые кадры с места крушения самолета AZAL от МЧС Казахстана - ВИДЕО 27 декабря Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовало новые видеозаписи, на которых запечатлено падение самолета в Актау. Как сообщает Day.Az, видео не только показывает ужасающие кадры крушения и возгорания, но и демонстрирует важные моменты спасательной операции.
Новые кадры с места крушения самолета AZAL от МЧС Казахстана - ВИДЕО
27 декабря Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовало новые видеозаписи, на которых запечатлено падение самолета в Актау.
Как сообщает Day.Az, видео не только показывает ужасающие кадры крушения и возгорания, но и демонстрирует важные моменты спасательной операции. Ролик отражает всю трагичность события и подчеркивает важность работы спасателей в таких условиях.
Ранее мы сообщали, что представители Embraer прибыли в Актау для расследования причин крушения самолета.
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