Новые кадры с места крушения самолета AZAL от МЧС Казахстана

27 декабря Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана опубликовало новые видеозаписи, на которых запечатлено падение самолета в Актау.

Как сообщает Day.Az, видео не только показывает ужасающие кадры крушения и возгорания, но и демонстрирует важные моменты спасательной операции. Ролик отражает всю трагичность события и подчеркивает важность работы спасателей в таких условиях.

Ранее мы сообщали, что представители Embraer прибыли в Актау для расследования причин крушения самолета.