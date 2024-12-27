Представители Embraer прибыли в Актау для расследования причин крушения самолета
Представители компании Embraer прибыли в город Актау для расследования крушения самолета "Азербайджанских авиалиний".
Как сообщает Day.Az, , об этом сообщили в министерстве транспорта Казахстана.
"Из Бразилии в город Актау прибыли специальные представители завода-производителя самолетов Embraer. Комиссия по расследованию выехала на место авиационного происшествия и определила предстоящие работы", - сказали в министерстве.
Также в ведомстве сообщили, что в ближайшие дни в Казахстан ожидается прибытие представителей CENIPA (центр по расследованию и предупреждению авиационных происшествий).
Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).
После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.
Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.
26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.
Недавно британское издание The Times в своей статье отметило, что пилоты самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines боролись с огромными трудностями, чтобы довести свой подбитый самолет до аварийной посадки.
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