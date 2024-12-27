Пилоты с огромным трудом довели подбитый самолет до суши

Пилоты самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines боролись с огромными трудностями, чтобы довести свой подбитый самолет до аварийной посадки, передает Day.Az со ссылкой на британское издание The Times.

Видеозаписи показывают, что осколки пробили заднюю часть самолета, выведя из строя все три параллельные гидравлические системы. Через 7 минут после столкновения пилот сообщил: "Теперь отказала гидравлика".

Когда контроль над полетом ослаб, экипаж пытался управлять тангажом и креном самолета, жонглируя мощностью каждого из двух реактивных двигателей, установленных на крыльях. При подлете экипаж смог вручную выдвинуть шасси, но закрылки и спойлеры, по-видимому, не были развернуты, как это должно быть при нормальной посадке.

Ранее мы сообщали, что рядом с потерпевшим крушение самолетом взорвалась зенитная ракета.