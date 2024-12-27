Рядом с потерпевшим крушение самолетом взорвалась зенитная ракета

Улики указывают на то, что рядом с Embraer AZAL взорвалась зенитная ракета с неконтактным взрывателем, передает Day.Az со ссылкой на британское издание The Times.

"Вы можете видеть пробоины на левой стороне вертикального хвоста и левого руля высоты... Это могло задеть жизненно важные электрические и гидравлические линии", - заявил пилот американской авиакомпании и комментатор Хуан Браун.

Выбрасывание кислородных масок показало, что в кабине произошла разгерметизация. Дополнительным доказательством проникновения шрапнели в кабину послужили частично разорванный спасательный жилет и изображения, свидетельствующие, что пассажиры были ранены еще до посадки.

Недавно сообщалось, что AZAL приостанавил полеты в некоторые города России.