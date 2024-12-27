AZAL приостановил полеты в некоторые города России

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приостанавливает полеты в некоторые города России, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на авиакомпанию.

Как отмечается, принимая во внимание результаты предварительного расследования причин крушения самолета Embraer 190 рейса Баку-Грозный (J2-8243) авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", произошедшего вследствие физического и технического вмешательства, а также с учетом возможных рисков для безопасности полетов, с 28 декабря 2024 года на основании решения Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана приостанавливаются рейсы из Баку в следующие аэропорты России:

- Минеральные Воды

- Сочи

- Волгоград

- Уфа

-Самара

Отметим, что 25 декабря AZAL принял решение приостановить рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу.

Из-за соображений безопасности также принято решение приостановить рейсы других авиакомпаний в указанные направления, включая Грозный и Махачкалу.

В связи с текущей ситуацией пассажиры, имеющие билеты на эти направления, имеют право на полный возврат средств или бесплатную замену билетов.

Недавно сообщалось, что "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в ближайшее время предоставят общую информацию о полетах в Россию.