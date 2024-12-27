https://news.day.az/society/1718797.html Информация о рейсах в Россию будет обнародована в ближайшее время - AZAL "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в ближайшее время предоставят общую информацию о полетах в Россию. Об этом в пятницу Day.Az сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии". "Общая информация о рейсах в Россию будет обнародована в ближайшее время", - говорится в сообщении AZAL.
Информация о рейсах в Россию будет обнародована в ближайшее время - AZAL
"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в ближайшее время предоставят общую информацию о полетах в Россию.
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
"Общая информация о рейсах в Россию будет обнародована в ближайшее время", - говорится в сообщении AZAL.
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