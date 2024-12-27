Информация о рейсах в Россию будет обнародована в ближайшее время

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в ближайшее время предоставят общую информацию о полетах в Россию.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

"Общая информация о рейсах в Россию будет обнародована в ближайшее время", - говорится в сообщении AZAL.