https://news.day.az/society/1718797.html

Информация о рейсах в Россию будет обнародована в ближайшее время - AZAL

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в ближайшее время предоставят общую информацию о полетах в Россию. Об этом в пятницу Day.Az сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии". "Общая информация о рейсах в Россию будет обнародована в ближайшее время", - говорится в сообщении AZAL.