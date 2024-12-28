Азербайджанские пилоты проявили героизм

Пилоты авиакомпании ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) продемонстрировали выдающиеся навыки, обеспечив безопасную посадку самолета.

Как передает Day.Az, об этом сообщает французский портал La Voix du Nord.

Авторы статьи подчеркивают высокий профессионализм азербайджанских пилотов.

"Экипаж рейса 8432 AZAL сотворил настоящее чудо, предотвратив масштабную трагедию и сумев спасти половину пассажиров. В условиях отказа гидравлической и навигационной систем пилоты сумели удерживать самолет в воздухе над Каспийским морем около двух часов и довести его до аэропорта Актау. Благодаря мужеству погибших в авиакатастрофе, командира Игоря Кшнякина, второго пилота Александра Кальянинова и бортпроводницы Хёкумы Алиевой, удалось минимизировать жертв авиакатастрофы", - подчеркивается в материале.

Напомним, что 25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 - Кыргызской Республики. Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.

26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

"Черные ящики" самолета уже обнаружены и для их анализа проводятся процедуры в соответствии с международными авиационными конвенциями. На данный момент ведется расследование причин катастрофы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех необходимых исследований и анализа данных.

Ранее мы сообщали, что Турция направляет в Азербайджан следственную группу для расследования авиакатастрофы.