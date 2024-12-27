Турция направляет в Азербайджан следственную группу для расследования авиакатастрофы

Турция направляет в Баку следственную группу для расследования крушения азербайджанского самолета.

Как сообщает Day.Az, об этом в пятницу заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу.

"По обращению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации в связи с крушением пассажирского самолета "Азербайджанских Авиалиний" в городе Актау, Турция направляет в Баку следственную группу из 8 человек для расследования причин катастрофы и проведения технического и операционного анализа.

Наша команда отправится в Баку сегодня вечером и продолжит работу в координации с властями Азербайджана по расследованию всех аспектов инцидента в соответствии со своей сферой компетенции.

Турция заявляет, что всегда будет рядом с Азербайджаном, выражает соболезнования в связи с погибшими и желает скорейшего выздоровления пострадавшим азербайджанским братьям", - отметил Уралоглу.

Ранее, мы сообщали о предварительной причине авиакатастрофы близ Актау.