Польша экстрадирует в Азербайджан гражданина Грузии

Ходатайство Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции гражданина Грузии Агаджанова Ульпата Физули оглу в соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции" было удовлетворено Лодзинским районным судом Польши.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре Азербайджана, в связи с обоснованными подозрениями в том, что Агаджанов совершил умышленное убийство в составе группы лиц по предварительному сговору, было принято решение привлечь его в качестве обвиняемого, а поскольку он скрывался от следствия, то был объявлен в международный розыск.

Он был арестован в октябре 2024 года в городе Кутно (Польша).

После вступления решения о выдаче в законную силу будет обеспечена его экстрадиция в Азербайджан.

Ранее в Сети было опубликовано видео первых минут с места авиакатастрофы близ Актау с жетона спасателя ДЧС Мангистауской области Казахстана.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан экстрадировал граждан Узбекистана.