Азербайджан экстрадировал граждан Узбекистана

Ходатайства Генеральной прокуратуры Узбекистана об экстрадиции граждан этой страны - Ильхома Бойтураева (1979 года рождения) и Фарходжона Абдуллаева (1986 года рождения) - были удовлетворены Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, оба гражданина Узбекистана были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении мошеннических действий. И.Х. Бойтураев и Ф.А. Абдуллаев были задержаны при прохождении пограничного контроля в Международном аэропорту Гейдар Алиев. В отношении их была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает Day.Az.

Согласно Конвенции от 7 октября 2002 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", было принято решение об экстрадиции задержанных. Они были переданы компетентному органу Республики Узбекистан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.