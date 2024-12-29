На бакинских улицах и дорогах усилят контроль

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:

"Из опыта предыдущих лет известно, что в связи с праздником в нерабочие дни жители столицы посещают зоны отдыха, расположенные в различных регионах республики. По этой причине наблюдается рост интенсивности движения, а спешка некоторых водителей, превышение ими установленных скоростных лимитов без учета сложившихся условий, нарушение правил обгона и маневрирования увеличивают вероятность аварий на дорогах.

В целях предотвращения подобных происшествий, обеспечения безопасности участников дорожного движения и бесперебойного транспортного движения, а также для того, чтобы все могли благополучно добраться до пункта назначения, встретить праздник с хорошим настроением, в эти дни личный состав Государственной дорожной полиции будет работать в усиленном режиме, будет усилен контроль на улицах и дорогах.

Учитывая это, ГУГДП призывает всех участников дорожного движения, и в частности водителей, которые впервые едут на освобожденные от оккупации территории, строго соблюдать правила дорожного движения, проверять техническое состояние транспортных средств перед поездкой, пристегиваться ремнями безопасности, не садиться за руль невыспавшимися и в нетрезвом состоянии, учитывать погодные условия и соблюдать другие необходимые меры безопасности".

Ранее мы сообщали, Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) призвало участников дорожного движения соблюдать осторожность из-за ухудшения погодных условий.