Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) призвало участников дорожного движения соблюдать осторожность из-за ухудшения погодных условий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГУГДП, Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение о предстоящем ветре, который ожидается 29 декабря в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов Азербайджана.

Управление призывает водителей быть внимательными на дороге, соблюдать все правила дорожного движения, чтобы избежать возможных неприятных ситуаций.

Особое внимание рекомендуется уделить владельцам и водителям прицепных, тентованных и длинномерных автомобилей, так как движение в ветреную погоду может быть опасным. Они должны внимательно следить за состоянием грузов и их упаковкой.

Кроме того, водителям советуют парковать автомобили подальше от потенциально опасных объектов и отдавать предпочтение парковке в закрытых местах.

Ранее мы сообщали, что в связи с ветреной погодой в ряде регионов Азербайджана объявлено "желтое" предупреждение.