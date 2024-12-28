На территории Азербайджана ожидается усиление ветра

В связи с ветреной погодой в ряде регионов Азербайджана объявлено "желтое" предупреждение.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в связи с ветреной погодой, ожидаемой в первой половине дня 29 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах, объявлено "желтое" предупреждение.

В соответствии с "жёлтым" предупреждением, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гёранбое, Нафталане, Газахе, Агстафе, Дашкесане, Товузе, Кяльбаджаре, Лачине, Шабране, Хызы, Гобустане, Сиязане, Нефтчале северо-западный ветер усилится до 13,9-20,7 м/сек.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az