https://news.day.az/society/1721037.html Некоторые категории граждан получат новые квартиры В трех районах Азербайджана лицам с установленной инвалидностью и семьям шехидов будут предоставлены новые квартиры.
Некоторые категории граждан получат новые квартиры
В трех районах Азербайджана лицам с установленной инвалидностью и семьям шехидов будут предоставлены новые квартиры.
Как сообщает во вторник Day.Az, Агентство социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана уже начало подготовительные работы в связи с этим.
Так, в Нефтчале 20 трехкомнатных, в Саатлы 27 двухкомнатных, 18 трехкомнатных, а в Сальяне 44 трехкомнатных квартир будут переданы лицам с установленной инвалидностью и семьям шехидов.
Агентство спрогнозировало, что обеспечение жильем указанных лиц обойдется в 10,5 миллиона манатов.
Ранее мы сообщали, что в одном из бакинских поселков будет построен жилой комплекс.
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