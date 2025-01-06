В одном из бакинских поселков будет построен жилой комплекс
Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) начинает работы по строительству нового жилого комплекса в Баку.
Как сообщает Day.Az, запланировано строительство нового жилого комплекса на участке в 5,83 га в поселке Говсан Сураханского района города Баку.
Согласно информации, уже завершены работы по подготовке градостроительного обоснования, разработке проекта строительства и другие необходимые работы.
Агентство поручило выполнение указанных работ ООО "Azin Construction" и заключило с ним договор на сумму 589 410 манатов.
Отметим, что ООО "Azin Construction" было зарегистрировано в 2016 году. Законным представителем ООО является Оруджев Орхан Алхан оглу.
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