https://news.day.az/society/1721164.html На одном из проспектов Баку создан наземный пешеходный переход - ФОТО Выход на бакинский бульвар теперь возможен без подземного перехода
На одном из проспектов Баку создан наземный пешеходный переход - ФОТО
На пересечении проспекта Нефтяников и улицы Азиза Алиева в рамках проекта создан удобный наземный пешеходный переход и велодорожка.
Как сообщает Day.Az, таким образом, пешеходам не придется спускаться в подземный переход, чтобы перейти на территорию Бакинского приморского бульвара.
Отметим, что на этом месте установлен светофор, а улица Азиза Алиева закрыта для движения транспорта.
Ранее мы сообщали, что в Баку созданы новые парковочные зоны.
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