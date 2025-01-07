На одном из проспектов Баку создан наземный пешеходный переход

На пересечении проспекта Нефтяников и улицы Азиза Алиева в рамках проекта создан удобный наземный пешеходный переход и велодорожка.

Как сообщает Day.Az, таким образом, пешеходам не придется спускаться в подземный переход, чтобы перейти на территорию Бакинского приморского бульвара.

Отметим, что на этом месте установлен светофор, а улица Азиза Алиева закрыта для движения транспорта.

Ранее мы сообщали, что в Баку созданы новые парковочные зоны.