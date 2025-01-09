В Нахчыване найден боеприпас

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение от сотрудников полиции о выявлении боеприпасов в селе Тумбул города Нахчыван.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с этим на место происшествия были оперативно направлены пиротехники Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики.

После проведения соответствующих мер безопасности совместно с сотрудниками полиции и осмотра места происшествия было установлено, что обнаруженные боеприпасы включают одну ручную гранату Ф-1 и один взрыватель УЗРГМ, пригодные для боевого применения.

Боеприпасы были изъяты пиротехниками и удалены с места для последующей нейтрализации.

В ходе дополнительного поиска на месте происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.

Ранее мы сообщали, что в азербайджанском селе найдены артиллерийские снаряды.