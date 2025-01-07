В азербайджанском селе найдены артиллерийские снаряды

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступил сигнал от сотрудников полиции Кенгерлинского района о находке боеприпасов в селе Чалхангала Кенгерлинского района Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Как передает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб министерств внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям НАР.

Пиротехники оперативно выехали на место происшествия. В ходе совместной работы с полицией были приняты необходимые меры безопасности, и после осмотра территории было установлено, что найдены два артиллерийских снаряда калибром 120 мм. Боеприпасы были безопасно изъяты для дальнейшего уничтожения.

Дополнительный осмотр окрестной территории не выявил других опасных или подозрительных предметов.

Ранее мы сообщали, что в Гёранбое обнаружены оружие и боеприпасы.