В Гёранбое обнаружены оружие и боеприпасы

В Гёранбойский райотдел полиции поступила информация о наличии оружия и боеприпасов на территории поселка Ашагы Агджакенд и села Агджакенд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), сотрудники полиции, прибывшие на указанные адреса, приняли необходимые меры и обнаружили 2 автомата Калашникова, 3 автоматные обоймы, 60 патронов калибра 7.62 и 100 патронов для РПК.

Найденное оружие передано на соответствующую экспертизу. В настоящее время по данному факту проводится расследование.