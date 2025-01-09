https://news.day.az/society/1721613.html В Баку появились новые парковки для скутеров Агентство наземного транспорта Азербайджана организовало на шести улицах города Баку очередные пункты парковки скутеров. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство.
В Баку появились новые парковки для скутеров
Агентство наземного транспорта Азербайджана организовало на шести улицах города Баку очередные пункты парковки скутеров.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство.
Отмечается, что новые парковочные пункты расположены на улицах Айны Султановой, Ландау, Захида Халилова, Абдуррагим бек Хагвердиева, Акима Аббасова и Гасан бек Зардаби.
Целью организации новых пунктов парковки является расширение возможности микромобильности в столице.
Ранее мы сообщали, что на одном из проспектов Баку создан наземный пешеходный переход.
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