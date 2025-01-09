https://news.day.az/society/1721721.html Граждане добровольно сдали оружие полиции - ФОТО Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на добровольную сдачу оружия и боеприпасов, хранящихся незаконно у граждан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.
Граждане добровольно сдали оружие полиции - ФОТО
Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на добровольную сдачу оружия и боеприпасов, хранящихся незаконно у граждан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.
В результате проводимых полицией мер местные жители добровольно сдали незаконно хранимые у них 3 охотничьих ружья, автомат Калашникова и боеприпасы.
Ранее мы сообщали, что в Нахчыване найден боеприпас.
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