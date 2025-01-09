Граждане добровольно сдали оружие полиции

Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на добровольную сдачу оружия и боеприпасов, хранящихся незаконно у граждан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.

В результате проводимых полицией мер местные жители добровольно сдали незаконно хранимые у них 3 охотничьих ружья, автомат Калашникова и боеприпасы.

Ранее мы сообщали, что в Нахчыване найден боеприпас.