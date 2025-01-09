В Ширване скончалась школьница.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в школе-лицее № 18 им. М.Б.Исраилова с естественно-гуманитарным уклоном.

8 января ушла из жизни ученица 9-го класса Тюркан Самит гызы Мамедова. По предоставленной информации, причиной ее смерти стала болезнь.

Ранее мы сообщали, что в Зардабе было найдено тело девочки, утонувшей в Куре.