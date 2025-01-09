https://news.day.az/society/1721733.html В Ширване скончалась школьница - ФОТО В Ширване скончалась школьница. Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в школе-лицее № 18 им. М.Б.Исраилова с естественно-гуманитарным уклоном. 8 января ушла из жизни ученица 9-го класса Тюркан Самит гызы Мамедова. По предоставленной информации, причиной ее смерти стала болезнь.
В Ширване скончалась школьница - ФОТО
В Ширване скончалась школьница.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в школе-лицее № 18 им. М.Б.Исраилова с естественно-гуманитарным уклоном.
8 января ушла из жизни ученица 9-го класса Тюркан Самит гызы Мамедова. По предоставленной информации, причиной ее смерти стала болезнь.
Ранее мы сообщали, что в Зардабе было найдено тело девочки, утонувшей в Куре.
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