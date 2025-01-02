https://news.day.az/society/1720163.html В Зардабе найдено тело девочки, утонувшей в Куре Тело девочки-подростка, утонувшей в реке Кура, было найдено. Как сообщает Day.Az, ссылаясь на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В Зардабе найдено тело девочки, утонувшей в Куре
Тело девочки-подростка, утонувшей в реке Кура, было найдено.
Об этом сообщает Day.Az, ссылаясь на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Водолазы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС обнаружили и извлекли из воды тело Сарай Керимли (2011 г.р.), которая утонула 24 декабря 2024 года на участке Куры, протекающем через село Алванд Зардабского района.
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