В Зардабе найдено тело девочки, утонувшей в Куре

Тело девочки-подростка, утонувшей в реке Кура, было найдено.

Об этом сообщает Day.Az, ссылаясь на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Водолазы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС обнаружили и извлекли из воды тело Сарай Керимли (2011 г.р.), которая утонула 24 декабря 2024 года на участке Куры, протекающем через село Алванд Зардабского района.